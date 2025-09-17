Космические классы создадут в Подмосковье при поддержке Санкт-Петербурга

В Министерстве образования Подмосковья прошло совещание по развитию проекта «Космические классы Подмосковья». В нем участвовали представители школ из Королева и Звездного Городка, а также советник ректора Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Татьяна Старцева.

Главной темой стало использование опыта и ресурсов вуза в обучении школьников. Участники обсудили планы по запуску совместных программ дополнительного образования, организации проектной работы для детей и повышению квалификации учителей.

«Для нас принципиально важно выстраивать образовательные вертикали, которые напрямую работают на технологическое лидерство региона и страны. Уверена, что партнерство с СПбГМТУ, обладающим колоссальными компетенциями в области конструкционных материалов, гидродинамики и двигателестроения, выведет проект „Космические классы“ на качественно новый уровень», — подчеркнула первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

Особое внимание уделили практическому подходу: в будущем школьники смогут посещать лекции и мастер-классы профессоров, работать над инженерными задачами и пользоваться лабораторной базой университета. Следующим шагом станет создание рабочей группы, которая разработает план сотрудничества, подготовит учебные модули и организует первые совместные мероприятия для школьников уже в новом учебном году.