Космическая живопись украсит школу имени Матвеева в Химках

В рамках капитального ремонта в школе имени Матвеева специалисты приступили к художественному оформлению интерьеров. Роспись стен отражает важные исторические образы и выполнена в редкой технике.

В школе № 8 продолжается капитальный ремонт. Одним из этапов стала художественная роспись стен, к которой приступили профессиональные мастера. Внутренние пространства украсят изображения на тему истории города и освоения космоса.

Одним из центральных элементов станет портрет авиаконструктора Семена Лавочкина, рядом с которым художники изобразят его изобретения. Работа ведется поэтапно: сначала трафареты собираются в единую композицию, затем изображение наносят на стены.

«Это достаточно древняя техника. Главная суть заключается в том, что изображение вырезается по сырой штукатурке. В данном случае мы режем по гипсовому материалу. Впоследствии все это закрашивается силикатной краской и получается цветное изображение», — пояснил художник-бригадир Федор Саладилов.

Панно украсят пять этажей учебного заведения. Космическая тематика дополнит существующие диорамы с изображениями героев различных эпох. Над оформлением интерьеров трудятся выпускники ведущих художественных вузов страны. Завершение всех ремонтных работ в здании школы запланировано на конец лета.