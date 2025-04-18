Косметический завод из Дубны начал экспортировать продукцию на Ближний Восток

Компания Estilab из Дубны объявила о старте продаж своего премиального бренда Icon Skin в Объединенных Арабских Эмиратах. Скоро предприятие планирует выйти на рынки Саудовской Аравии и Катара.

Экспансия стала возможной благодаря стремительному росту компании. В 2024 году ее выручка достигла 1,6 миллиарда рублей, что на 80% больше, чем годом ранее. Объем производства увеличился с 1,8 миллиона до 2,1 миллиона единиц продукции.

Уже сегодня косметика Estilab продается в 13 странах, среди которых Вьетнам, Турция и государства СНГ.

«Для Ближнего Востока ценообразование строится исходя из местной структуры, цены могут быть в два с половиной — три раза выше российских, чтобы учитывать маржу партнеров и позиционирование», — рассказал директор по продажам Estilab Руслан Назаров.

Ассортимент формируют на базе сертификатов, полученных для турецкого рынка.

«Выход на Ближний Восток — важный этап нашей глобальной стратегии. Мы уверены, что качество и эффективность российской косметики, такой как Icon Skin, отвечают высоким запросам потребителей во всем мире и могут стать мировым эталоном качества», — отметила сооснователь Estilab Ирина Амосова.

Ожидается, что к концу 2025 года ежемесячные продажи в регионе достигнут 30–40 тысяч долларов.

Стратегическим проектом станет строительство нового завода в Дубне, где к 2027 году появится фабрика площадью семь тысяч квадратных метров. Это даст возможность в четыре раза увеличить производственные мощности.

К 2031 году компания планирует выйти на рынки более 30 стран мира.