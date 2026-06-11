Минивест Подмосковья: Московская область производит 30% всей косметики в России

За последние годы производство косметики в России выросло на 50%. Московская область играет значительную роль в этой отрасли, выпуская около трети всей российской косметической продукции.

В Подмосковье производят широкий ассортимент косметики: от средств по уходу за кожей и волосами до профессиональной косметики для салонов красоты. Некоторые предприятия работают по полному циклу — от разработки рецептур до выпуска готовой продукции.

«Сегодня около 30% всей косметики в стране производится именно в нашем регионе. Если говорить простыми словами, каждая третья баночка крема на полках российских магазинов сделана в Подмосковье», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Развитие отрасли обеспечивается инвестиционной активностью бизнеса и системой региональной поддержки. Компании активно инвестируют в модернизацию производств и создание собственных исследовательских центров.

Одним из примеров успешного развития косметической отрасли в Подмосковье является компания «Аравия», работающая в Протвино. В 2022 году она получила земельный участок площадью 2,4 га по региональной программе «Земля за 1 рубль» для расширения производства. Благодаря реализации инвестиционного проекта на предприятии было создано 380 новых рабочих мест.

Важным фактором роста отрасли остается экспорт. Косметика из Подмосковья поставляется в страны СНГ, Ближнего Востока, Азии и другие регионы мира.

Подробная информация о мерах поддержки бизнеса в Московской области доступна на инвестиционном портале региона.