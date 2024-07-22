Косметический ремонт в школах Лобни закончат к учебному году

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

К новому учебному году в образовательных учреждениях Лобни проходит косметический ремонт. Значительные работы провели в школы № 3 имени Героя Советского Союза Борисова.

В школе обновили спортзалы и спортивные раздевалки, лестничные пролеты и учебные кабинеты, а также покрасили заборы школьного и дошкольного отделений.

По словам первого заместителя главы муниципалитета Лобни Владимира Зиновьева учреждения образования, культуры и спорта активно готовятся к началу нового учебного года. Основное внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий для детей.

Кроме того, к началу нового учебного года в Лобне откроют новый инженерно-технический лицей на 2200 учащихся и детский сад на 330 мест в микрорайоне Катюшки. Эти изменения направлены на повышение качества образования и комфорта для всех учащихся города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте