Косметический ремонт проведут в центральной библиотеке в Истре

Напомним, в прошлом году в Истринской центральной библиотеке отремонтировали тамбур и холл: заменили настенную плитку, стены перекрасили в современные цвета, установили новую систему для выставок картин с подсветкой. Теперь там меняют окна, ремонтируют кабинеты и читальный зал.

Специалисты создали уникальную атмосферу, вдохновленную творчеством великого писателя, имя которого и носит библиотека в Истре. Теперь на стенах учреждения изображен Антон Павлович Чехов, а также цитаты из его произведений. Обновленный интерьер станет отличным местом для чтения, творчества и культурного отдыха.

А сейчас ведутся работы по замене старых окон в одном из кабинетов сотрудников библиотеки. Современные стеклопакеты обеспечат дополнительное тепло зимой и прохладу летом, улучшив комфорт сотрудников библиотеки.

Завершить все ремонтные работы в центральной библиотеке Истры планируют в середине ноября.