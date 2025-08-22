Косметический ремонт проведут в общежитии на улице Энтузиастов в Дубне

В общежитии на улице Энтузиастов в Дубне продолжается ремонт санузлов. Глава Максим Тихомиров и сотрудники профильных служб осмотрели помещения, чтобы оценить работы. Подрядчик выполнил 60% из запланированного объема.

Санузлы в общежитии пытались отремонтировать раньше, но предыдущий подрядчик не справился с задачей. Его внесли в список недобросовестных исполнителей.

«Жители наконец-то могут сказать: мы ждали, ждали и дождались. Спустя годы у нас отремонтированы боксы, санитарные комнаты. Мы рады, пользуемся. Подрядчик всегда шел на контакт», — отметила одна из жительниц общежития Людмила Долгих.

Всего в девятиэтажном здании отремонтируют 51 душевую и 51 туалет.

«Начинаем работать во втором крыле, немного попрошу жителей набраться терпения, еще неделю будет идти демонтаж. Планируем, что подготовительные работы все закончим в сентябре, а в октябре — отделочные», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.