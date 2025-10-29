Косметический ремонт проведут в детской поликлинике № 2 в Коломне

В Коломенской больнице сообщили, что во второй поликлинике продолжается ремонт входной группы и зоны регистратуры, что в итоге должно несомненно повысить комфорт для посетителей учреждения и самих сотрудников. На время ремонтных работ основной вход в детскую поликлинику временно перенесен: юные пациенты и их родители пока проходят в здание через бывшую женскую консультацию.

Добавим, в городском округе Коломна сейчас идет ремонт еще в нескольких учреждениях здравоохранения. Так, например, в Озерах продолжаются работы по капитальному ремонту лечебного корпуса Коломенской больницы в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья». Завершить обновление здания и прилегающей территории подрядчик рассчитывает до марта 2026 года.