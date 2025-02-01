Косметический ремонт подъездов в двух домах выполнят в Истре

В подъездах домов в муниципальном округе Истра продолжают делать косметический ремонт. В этом году работы ведут в поселке Курсаково и в Дедовске.

В подъездах дома № 34 в поселке Курсаково обновили стены, полы и потолки общей площадью 420 квадратных метров. Подходит к концу ремонт в подъездах дома № 9а на улице Курочкина в Дедовске, рабочие там приведут в порядок около тысячи квадратных метров.

Отметим, что косметический ремонт начали выполнять еще в прошлом году. Так, в первую очередь отремонтировали вестибюли в тех домах, которые пострадали из-за пожаров. В пяти подъездах специалисты устранили копоть, восстановили стены, потолки, подоконники и полы. Эти работы выполнили в доме № 11 на улице Космонавта Комарова в Дедовске, площадь повреждений там составила 50 квадратных метров, в доме № 1 на улице Победы, общая площадь — 1300 квадратных метров, а также в доме № 16 в поселке Первомайском на территории в 360 квадратных метров.

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