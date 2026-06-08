Косметический ремонт подъездов провели на улице Ухтомского в Электрогорске

Результат после проведенных работ у дома № 5 оценили положительно. Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов совместно с профильными службами 5 июня проинспектировал состояние городских территорий.

В ходе проверки Сергей Балашов лично обсудил с жителями проблемные точки и наметил планы по их устранению.

Так, на улице Кржижановского жители пожаловались на неудобство из-за бетонных плит во дворе дома № 26. Сергей Балашов поручил в течение недели уложить асфальт на проблемном участке, отремонтировать люк, восстановить бордюр и высадить кустарники. Все работы планируют завершить до конца осени. Дополнительно на футбольной площадке скосят траву, а разрисованный электрощит приведут в порядок.

На озере Стаханка в ближайшие дни проведут уборку: сметут дорожки, польют газон, подрежут кусты и ветки, уберут сухую траву. По словам временно исполняющего полномочия главы округа, чистота и ухоженность — базовый стандарт для города. На бульваре после Дня города начнут убирать оставшиеся ограждения.

Значительный объем работ запланирован на площадке имени А. А. Болошева: Сергей Балашов взял на контроль установку тренажеров, покраску детской площадки, благоустройство труб и освещение на баскетбольной площадке. По просьбе жительницы рассмотрят возможность установки песочницы и детского столика.

В Комсомольском переулке, дом № 1 после раскопок приведут в порядок палисадник, поправят и покрасят забор. Во дворе на улице Пионерской, дом № 3А запланированы ремонт покрытия, уборка мусорного контейнера и эвакуация брошенного автомобиля. На улице Ухтомского у дома № 21 организуют отдельную встречу с жителями, дату анонсируют в ближайшее время.

Сергей Балашов подчеркнул, что ни один объезд не проходит впустую. Каждая просьба превращается в конкретный пункт работы с четкими сроками и ответственными исполнителями. Он поблагодарил жителей за неравнодушие, отметив, что именно такое взаимодействие помогает делать город лучше.​​