Косметический бренд из Дубны получил 2 награды на всероссийском конкурсе

Косметический бренд De_code компании Estilab, базирующейся в особой экономической зоне «Дубна», продемонстрировал высокие результаты на всероссийском конкурсе «Знай наших». Он был удостоен сразу двух престижных наград.

Конкурс побил рекорды по числу участников – 25 тысяч.

Торжественная церемония награждения прошла 17 июля в Репинском сквере в Москве. Производитель из Дубны вошел в топ-4 в категории «Потребительские товары», а также получил специальную награду за «Экспортный потенциал».

«Мы гордимся высокой оценкой, которую получил бренд De_code, ведь она подтверждает нашу главную цель — формирование в России новой, наукоемкой косметической индустрии. Это признание — закономерный результат колоссальной работы: за каждым нашим продуктом стоит 2,5 года поиска идеальной формулы, клинические исследования и труд команды из 200 человек. Такой подход позволяет нам создавать продукцию, которую с честью можно назвать российской», — отметила Ирина Амосова.

Бренд, вышедший на рынок в 2024 году, предлагает четыре линейки из 14 продуктов, разработанных совместно с дерматологами и протестированных 600 волонтерами. Цель компании — не только создать качественную косметику, но и сформировать образовательную экосистему вокруг ухода за кожей.

Победа открывает перед предприятием новые возможности: поддержку Российского экспортного центра, продвижение на маркетплейсах и участие в международных форумах. Это важный шаг к выходу на глобальные рынки и укреплению позиций российской косметической индустрии.

Отметим, что сооснователь Estilab Ирина Амосова 3 июля представила продукцию бренда президенту России Владимиру Путину, который высоко оценил научный подход предприятия и его сотрудничество с ведущими университетами страны.