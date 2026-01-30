Косметическая компания в Протвине нарастила выпуск на 50% за год

Косметическая компания «Аравия» в Протвине нарастила объем выпуска продукции на 50% по итогам 2025 года. Предприятие выпустило 39,4 миллиона товаров.

За год «Аравия» выпустила почти 40 миллионов средств, а ассортимент пополнился 91 новинкой. Сейчас на предприятии изготавливают более 750 видов косметических средств. Их поставляют по всей России, реализуют на крупнейших маркетплейсах, а также в странах СНГ. Продукция представлена на онлайн-площадках Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Производитель косметики «Аравия» открыла новый завод в Протвине в прошлом году. В проект инвестировали 700 миллионов рублей, а площадь комплекса превысила девять тысяч квадратных метров. Земельный участок для строительства предприятие получило по региональной программе поддержки импортозамещения.