Корреспондент «Матч ТВ» провел мастер-класс для школьников в Балашихе

Занятие корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин провел для учащихся в рамках Балашихинской школьной лиги. Это мероприятие стало завершающим в серии мастер-классов по направлению «Медиа».

Дмитрий Занин отметил, что ребята были очень увлеченными и заинтересованными в профессии журналиста. Он поделился с ними тонкостями телевизионной работы, рассказал о процессе создания репортажа и о том, как правильно брать интервью. Кроме того, журналист предоставил участникам практические рекомендации по развитию навыков публичных выступлений и уверенности перед камерой.

В новом сезоне Балашихинской школьной лиги участники будут соревноваться в различных творческих направлениях, включая танцы, КВН и военно-патриотическую игру «Зарница 2.0», а также в спортивных дисциплинах, таких как баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы.