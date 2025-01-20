Коррекционную школу в Лобне перевели в новое здание

Торжественная линейка в честь переезда специальной коррекционной школы в новое здание прошла в Лобне. Помещения в новой локации полностью адаптированы под нужды воспитанников.

В новом здании на улице Ленина для учеников коррекционной школы сделали широкие дверные проемы, специальные сантехнические комнаты. Мебель также закупили специализированную.

«Мы тщательно подготовили здание для ребят: обустроили новый класс, закупили инвентарь для занятий спортом. Желаю ребятам в новом месте учиться с удовольствием, поддерживать и помогать друг другу», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

До этого спецшкола находилась в Лобне в здании на улице Павлика Морозова. Его построили в 1940 году. Сейчас здесь обучаются 170 детей.