Корпус ЖК для сотрудников машиностроительного завода построили в Реутове

Первые новоселы получили ключи от квартир в третьем корпусе жилого комплекса «Самоцветы мира» в Реутове. Жилье построили для сотрудников местного завода «Машиностроитель».

Корпус «Циркон» открыли в жилом комплексе «Самоцветы мира». Работы выполнили в срок. Первым новоселам уже вручили ключи от квартир.

Ранее на этом участке была промышленная зона, после строительство началось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и администрации муниципалитета.

Весь жилой комплекс построили по программе привлечения и закрепления на ключевых должностях работников «НПО машиностроения». Сотрудники предприятия могут купить здесь квартиры по льготным ценам.

На первом этаже комплекса расположился детский сад, оформленный в космическом стиле с трансформирующейся мебелью. Сейчас рассматривают вопрос о благоустройстве территории проспекта Мира по маршруту движения сотрудников предприятия.

«Благодаря программе привлечения и поддержки Реутов становится центром притяжения для талантливых, образованных, перспективных людей, формирующих прогрессивное сообщество жителей муниципалитета. Мы в очередной раз мы убеждаемся в справедливости и жизнеспособности нашего девиза: „Город — предприятию, предприятие — городу“» , — сказал первый заместитель главы городского округа Реутов Алексей Ковязин.

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