Корпус Внуковской школы на 350 мест в Дмитрове построят в 2025 году

В Дмитрове возводят пристройку к Внуковской школе на 350 мест. Она поможет ликвидировать вторую смену в учреждении. Объект планируют сдать в мае 2025 года.

Ход строительства проверил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

«Сейчас у нас идут монолитные работы, чтобы выйти на нулевой цикл. Сразу после этого начнем возводить корпус здания. Оно должно быть готово до конца февраля, и можно будет начинать внутренние отделочные работы, прокладку внутренних сетей. Объект мы должны сдать до 25 мая будущего года», — рассказал главный инженер подрядной организации ООО СЗ «Формула ремонта» Виктор Гришин.

На объекте — 56 человек, четыре единицы техники, в том числе два башенных крана.

По проекту здесь обустроят пищеблок, столовую, спортивный и актовый залы. Теплый переход объединит два корпуса. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

«Пристройка к школе — крайне важный и социально значимый объект для округа. Она поможет ликвидировать вторую смену во Внуковской школе. Все графики работ необходимо строго соблюдать», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

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