Корпус техникума в Орехово-Зуеве отремонтируют в 2025 году

Капитальный ремонт Орехово-Зуевского техникума продолжается в городе Ликино-Дулево. Специалисты уже приступили к отделке помещений.

В Минстройкомплексе Московской области напомнили, что работы проводятся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В здании сейчас устанавливают новые перегородки и укрепляют колонны. Также в техникуме полностью заменят инженерные сети, обновят фасад и кровлю.

Работы планируют завершить в 2025 году.