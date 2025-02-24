Корпус техникума в Орехово-Зуеве отремонтируют в 2025 году
Капитальный ремонт Орехово-Зуевского техникума продолжается в городе Ликино-Дулево. Специалисты уже приступили к отделке помещений.
В Минстройкомплексе Московской области напомнили, что работы проводятся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
В здании сейчас устанавливают новые перегородки и укрепляют колонны. Также в техникуме полностью заменят инженерные сети, обновят фасад и кровлю.
Работы планируют завершить в 2025 году.
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