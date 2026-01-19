Корпус средней школы № 27 в селе Трубино отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт средней школы № 27 продолжается в селе Трубино в городском округе Щелково. На объекте начались фасадные работы.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что подрядчик обновит кровлю, инженерные коммуникации, а также установит современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Обновление коснется учебных классов, библиотеки и пищеблока. В мастерских и лабораториях установят новое оборудование.

Позже пройдет благоустройство прилегающей территории.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Школа откроет двери для учеников 1 сентября 2026 года.