Корпус спортшколы «Феникс» в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в 2026 году

В Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа начался капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 школы «Феникс». Как сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области, подрядчик уже приступил к отделочным работам.

По данным ведомства, на объекте работают 65 человек и четыре единицы техники. Строители завершили более половины демонтажных работ и приступили к ремонту кровли, а также к основным строительным и отделочным работам.

Согласно проекту, на объекте планируют заменить кровлю, инженерные сети, сантехнику, окна и двери, обновить фасад, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также благоустроить территорию. После окончания работ в спортшколе установят новую мебель и спортивный инвентарь.

Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».