Корпус школы №24 в Монине капитально отремонтируют к 1 сентября

В Монине проводят капитальный ремонт четвертого корпуса школы № 24 имени Красовского. Подрядчик уже приступил к основным строительным и отделочным работам.

В здании площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров полностью обновят кровлю и фасад, заменят внутренние инженерные системы: отопление, вентиляцию и канализацию.

Также строители приведут в порядок входные группы и осуществят внутреннюю отделку. После ремонта школа получит современную мебель и оборудование, а территорию вокруг здания благоустроят.

Работы финансируют из бюджета Московской области в рамках государственной программы по обновлению социальных объектов национального проекта «Молодежь и дети».

Полностью завершить работы и открыть корпус для школьников планируют к началу нового учебного года.