Корпус школы №24 в Монине капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

В поселке Монино в Шелковском городском округе планируют отремонтировать четвертый корпус средней школы № 24 имени С. А. Красовского. Здание находится на улице Баранова.

Подрядчик скоро приступит к демонтажу конструкций.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Молодежь и дети». Их будут финансировать за счет средств регионального бюджета.

В школе площадью более четырех тысяч квадратных метров обновят фасад и кровлю, заменят инженерные системы, обустроят входные группы и проведут внутреннюю отделку. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября следующего года.