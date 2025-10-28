Корпус школы № 4 в Реутове построят в 2027 году

В Реутове продолжается строительство нового корпуса школы № 4 на 750 учеников. Здание возводят в жилом комплексе «ЭВО». Сейчас готовность объекта составляет около 13%. Завершить строительство планируется во втором квартале 2027 года.

Новый корпус будет четырехэтажным, общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся современные классы, актовый и спортивный залы, столовая с пищеблоком, а также кабинеты психолога и логопеда. Здание спроектировано в форме буквы «Г», что позволит удобно расположить все основные помещения: справа будут классы и актовый зал, слева — столовая, а на верхнем этаже разместится большой спортзал.

На пришкольной территории обустроят спортивные зоны для занятий физкультурой — площадки для волейбола и баскетбола, беговую дорожку и сектор для прыжков в длину.

Напомним, за строительством наблюдает Главгосстройнадзор Московской области совместно со специалистами лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ». Эксперты проверяют качество бетона, металлоконструкций и монолитных работ, чтобы обеспечить надежность и безопасность будущего здания.