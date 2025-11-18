Корпус школы № 24 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В четвертом корпусе средней школы № 24 имени С. А. Красовского в поселке Монино начался капитальный ремонт. Подрядчик приступил к демонтажным работам. Открыть школу для учащихся после обновления планируют к началу следующего учебного года.

В здании площадью порядка 4,3 тысячи квадратных метров запланированы кровельные, фасадные и внутренние работы. Рабочие обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. В классах и других пространствах учреждения появится новая мебель. Территория будет благоустроена.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета региона.