Корпус школы № 24 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Четвертый корпус школы № 24 имени Красовского в Монине готовится к масштабному ремонту. Подрядчик уже завершил половину демонтажных работ и вскоре приступит к общестроительным. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт проходит по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Подмосковья» в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».

В здании площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров обновят крышу и фасад, сделают ремонт внутри помещений, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Капитальный ремонт планируют завершить к 1 сентября 2026 года.