Корпус школы № 21 в поселке Загорянском капитально отремонтируют к концу лета

В поселке Загорянском на улице Свердлова продолжаются работы по обновлению второго корпуса школы № 21. Строительная готовность объекта достигла около 33%.

Реконструкция направлена не просто на обновление внешнего вида здания, но и на переосмысление его внутреннего пространства: помещения сделают более функциональными, удобными и комфортными как для учеников, так и для педагогов.

Корпус был построен еще в 1963 году.

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, завершаются демонтажные работы», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Площадь здания составляет 1210 квадратных метров. В рамках ремонта планируется полностью обновить крышу, входные группы и внутреннюю отделку, а также привести в порядок фасады.

Также рабочие модернизируют инженерные системы — отопление, вентиляцию и канализацию. После завершения строительной части школу оснастят новой мебелью и оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы выполняют в рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту социальной инфраструктуры, которую реализуют как часть национального проекта «Молодежь и дети».

Завершить обновление корпуса планируют к августу.