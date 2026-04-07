Корпус школы № 21 в поселке Загорянском капитально отремонтируют к концу лета

В поселке Загорянском продолжается капитальное обновление второго корпуса средней школы № 21, расположенного на улице Свердлова. Готовность объекта достигла примерно 40%.

Здание, построенное еще в 1963 году, давно требовало модернизации. Основная задача проекта – создание более комфортной и современной образовательной среды как для учеников, так и для педагогов.

Сейчас на объекте одновременно проводят несколько видов работ: завершают демонтаж старых конструкций, активно обновляют фасад и кровлю, продолжают внутренние отделочные процессы.

Общая площадь корпуса превышает 1,2 тысячи квадратных метров. В рамках реконструкции предусмотрен целый комплекс мероприятий — от утепления крыши и обновления внешнего облика здания до полной замены инженерных коммуникаций, включая системы отопления, вентиляции и канализации. Также проектом предусмотрено создание новых входных групп.

После завершения строительного этапа школу оснастят современной мебелью и оборудованием, а прилегающую территорию приведут в порядок. Работы финансируют в рамках областной программы по строительству и капитальному ремонту социальной инфраструктуры, которую реализуют в составе национального проекта «Молодежь и дети».

Ожидается, что все мероприятия завершат к августу.