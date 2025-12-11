Корпус школы № 21 в Подольске капитально отремонтируют в 2026 году

На проспекте Юных Ленинцев в Подольске продолжается капитальный ремонт корпуса школы № 21. Строители завершают демонтаж конструкций.

В ближайшее время подрядчик начнет проводить отделочные работы.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что в образовательном учреждении отремонтируют кровлю, фасад и входную группу, заменят инженерные коммуникации и сантехнику, двери и окна. Позже в школе установят новые мебель и технику.

Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

Работы проводят по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры региона в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Школу планируют отремонтировать до 1 сентября следующего года.