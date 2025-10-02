Корпус школы № 21 капитально отремонтируют в Подольске к сентябрю 2026 года

В Подольске на проспекте Юных Ленинцев начался капитальный ремонт учебного корпуса № 4 школы № 21. Работы выполняет компания «АгроСтройАльянс». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт проводят по госпрограмме по обновлению социальной инфраструктуры и нацпроекту «Молодежь и дети». В здании заменят инженерные сети и сантехнику, отремонтируют фасад и крышу, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Обновление затронет все внутренние помещения, включая спортзал и пищеблок. Также территорию вокруг школы благоустроят, а классы оборудуют новой мебелью и техникой.

Открыть обновленный корпус планируют к сентябрю 2026 года.