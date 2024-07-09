Корпус школы № 15 в ЖК «Героев» в Балашихе откроют раньше срока

Современное четырехэтажное здание рассчитано на 55 классов. Сдать объект планируют в первом квартале 2025 года. Уже завершены все кровельные и монолитные работы. Все идет по графику, даже с незначительным опережением.

«Сегодня проговорили с застройщиком. Скорее всего школа и детский сад будут построены одновременно уже к концу декабря этого года. Также поговорили с директором 15 школы. Будем вводить эту школу постепенно. Так как сегодня в 15 школе у нас есть вторая смена. И когда данный объект будет построен и введен в эксплуатацию, будем его запускать, не дожидаясь начала учебного года. Школа большая хорошая», — сообщил глава Балашихи Сергей Юров.