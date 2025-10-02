Корпус школы № 14 в Коломне капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Коломне на улице Зайцева капитально отремонтируют учебный корпус № 8 школы № 14. Работы выполнит компания «Воздвижение». Об этом сообщило Министерство строительного комплекса Подмосковья.

Ремонт проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В образовательном учреждении обновят фасад и крышу, заменят все инженерные сети и сантехнику, установят камеры видеонаблюдения и системы пожарной безопасности. Также отремонтируют все помещения, включая спортзал и столовую.

Помимо этого, благоустроят территорию рядом со школой, завезут новую мебель и оборудование. Завершить ремонт планируют к сентябрю 2026 года.