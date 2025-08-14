Корпус Школы юного инженера в Орехово-Зуеве отремонтируют к сентябрю

Преображение корпуса Центра детского творчества «Родник» продолжается в Орехово-Зуеве. Все работы должны завершить до конца августа этого года.
Профильные специалисты уже устанавливают сетку молниезащиты на крыше. В обновленном корпусе в новом учебном году будут учиться около 550 детей.
«Здание 1939 года постройки требовало обновления. Здесь полностью переделали кровлю и частично заменили балки, прочистили все вентиляционные ходы. Теперь в здании налажена циркуляция воздуха: летом будет свежо, а зимой — тепло», — прокомментировал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.
Ранее глава муниципалитета проверил капремонт Авсюнинской и Ильинской школ. На обеих строительных площадках работы выходят на завершающую стадию.
Эксклюзив
Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен «Ленинграда»
Депутат Госдумы посетил Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе
Люди сорвались с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие
Котельную и теплосети модернизируют к отопительному периоду в Миронцеве
Около 100 несанкционированных свалок устранили в Можайском округе за 4 года
Венгрия осудила ночной удар ВСУ по брянскому нефтепроводу «Дружба»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте