Корпус Школы юного инженера в Орехово-Зуеве отремонтируют к сентябрю

Преображение корпуса Центра детского творчества «Родник» продолжается в Орехово-Зуеве. Все работы должны завершить до конца августа этого года.

Профильные специалисты уже устанавливают сетку молниезащиты на крыше. В обновленном корпусе в новом учебном году будут учиться около 550 детей.

«Здание 1939 года постройки требовало обновления. Здесь полностью переделали кровлю и частично заменили балки, прочистили все вентиляционные ходы. Теперь в здании налажена циркуляция воздуха: летом будет свежо, а зимой — тепло», — прокомментировал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Ранее глава муниципалитета проверил капремонт Авсюнинской и Ильинской школ. На обеих строительных площадках работы выходят на завершающую стадию.