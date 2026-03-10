Корпус санатория Сеченовского университета реконструируютв Звенигороде

Здание санатория Сеченовского университета в Звенигороде реконструируют. Там появится отделение медицинской реабилитации на 60 коек. Корпус будет принимать пациентов, которые восстанавливаются после травм, операций и инсультов.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, под новое отделение медицинской реабилитации переоборудуют здание бывшего гаража санаторного комплекса. Там проведут перепланировку и модернизируют коммуникации.

Общая площадь здания составит порядка четырех тысяч квадратных метров. В нем обустроят четыре наземных и один подземный этаж. Внутри создадут палаты, кабинеты врачей и диагностические помещения, зал лечебной физкультуры, кабинет физиотерапии, гидротерапии, массажные и другие пространства.

В отделении будут работать 89 человек, включая медсестер, психологов и врачей.

Работы уже стартовали и будут вестись под контролем стройнадзора.