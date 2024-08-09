Корпус областной психиатрической больницы построят в Чехове в 2025 году

Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов по поручению Михаила Собакина провел мониторинг строительства нового корпуса «Психиатрической больницы № 2 имени Яковенко». По проекту здание должны построить к декабрю 2025 года.

Строительство корпуса психиатрической больницы на 420 мест ведется в рамках программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Подрядчик должен закончить в декабре 2025 года. Объект готов на четверть.

На площадке трудятся 32 разнорабочих, пять инженерно-технических работников и семь единиц строительной техники. Подрядчик разработал котлован, вывез грунт, устроил вязку арматуры горизонтальных и вертикальных конструкций, демонтировал и вынес инженерные сети в существующем здании.

Строительство лечебного корпуса на 420 коек идет по графику. Он значительно расширит возможности «Психиатрической больницы № 2 имени Яковенко».

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