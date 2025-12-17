Корпус № 1 спортивной школы «Феникс» в Орехово-Зуеве отремонтируют в 2026 году
В Ликино-Дулеве на улице Калинина продолжается капитальный ремонт корпуса № 1 спортивной школы «Феникс». Работы выполнены уже на четверть.
Сейчас на площадке ежедневно работают около ста специалистов, а также задействованы пять единиц техники.
«Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, также осуществляют ремонт кровли», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
В ходе капитального ремонта подрядная организация заменит инженерные коммуникации и сантехнику, установит новые окна и двери, приведет в порядок фасады, установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Отдельное внимание уделят благоустройству прилегающей территории. Позже в спортивный комплекс поступят новая мебель и современный инвентарь.
«Феникс» остается единственным доступным спортивным объектом для жителей микрорайона ЛиАЗ. Там занимаются как дети, так и взрослые. В здании, построенном в 1970-х годах, расположены стадион, бассейн и корпус для игровых видов спорта.
Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Финансирование полностью обеспечивает региональный бюджет.
Завершить ремонт планируют к 1 сентября следующего года.