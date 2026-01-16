Корпус № 1 спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве отремонтируют к 1 сентября

В городе Ликино-Дулево на улице Калинина капитально ремонтируют корпус № 1 спортивной школы «Феникс». Работы выполнили почти на 40%.

Ремонт проходит на единственном спортивном объекте в микрорайоне ЛиАЗ. Комплекс 1970-х готов постройки состоит из стадиона, бассейна, а также здания для игровых видов спорта.

«В настоящий момент на объекте работают 90 человек. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, также осуществляют ремонт кровли», — пояснили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

В здании обновят инженерные коммуникации, установят современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Позже в помещениях появятся новые мебель и инвентарь. Также запланировано благоустройство прилегающей территории.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Средства выделили из регионального бюджета.

Работы завершат к 1 сентября.