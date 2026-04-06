Корпус на 178 квартир ввели в эксплуатацию в ЖК «Жаворонки Клаб» в Одинцове

ФСК Family получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса № 3а в жилом комплексе «Жаворонки Клаб», который расположен в деревне Митькино Одинцовского округа. Документ выдан Министерством жилищной политики Московской области и подтверждает соответствие объекта требованиям проектной документации.

Малоэтажный дом общей площадью 12 тысяч квадратных метров вместил 178 квартир различных планировок: типовые, евроформата и с террасами. Жилые помещения передаются покупателям в нескольких вариантах отделки: черновой, предчистовой и чистовой.

Комплекс расположен в экологически благоприятной зоне на берегу реки Незнайка. Проект включает развитую социальную и коммерческую инфраструктуру. Здесь строятся детский сад на 260 мест и школа на 560 учеников, которые после ввода будут переданы в муниципальную собственность. Дополнительно в составе комплекса появятся амбулатория с детским и взрослым отделениями на 71 посещение в смену, крупный торговый комплекс с современным физкультурно-оздоровительным центром, который станет ключевым элементом спортивной инфраструктуры.

Благоустройство территории предусматривает создание парковых пространств, набережной, прогулочных маршрутов, а также детских и спортивных площадок для жителей всех возрастов.

