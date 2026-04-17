Корпус Можайского техникума капитально отремонтируют до конца года

В Можайске продолжается обновление учебно-производственного корпуса и мастерских местного техникума на улице Мира. Строители приступили к установке новых окон и параллельно ведут кровельные работы.

Ремонт проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств.

«В здании ведется устройство стяжки пола, сантехнические и отделочные работы, устройство инженерных сетей — вентиляции, водоснабжения и отопления, электромонтажные работы. На объекте задействовано 58 человек и три единицы техники», — отметили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Готовность объекта превысила 22%.

Перед началом реконструкции в корпусе площадью около 6,4 тысячи квадратных метров демонтировали старые конструкции и устаревшие инженерные сети. После завершения ремонта учебное пространство оснастят современной мебелью и оборудованием.

Открытие обновленного корпуса запланировано на текущий год.