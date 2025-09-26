Корпус лицея №10 в Клину капитально отремонтируют в 2026 году

В городском округе Клин готовятся к капитальному обновлению здания лицея № 10 имени Дмитрия Менделеева, расположенного в Бородинском проезде. Подрядчика, который займется реализацией проекта, уже определили.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Молодежь и дети».

«По итогам конкурсных процедур заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ. Подрядчиком стал ООО „Строй Престиж“», — пояснили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Учебный корпус 1962 года постройки площадью более четырех тысяч квадратных метров ожидают масштабные преобразования. Рабочие полностью заменят кровлю и обновят фасад, переоборудуют входную группу, установят новые окна и двери.

Внутри проведут отделку помещений, заменят инженерные сети, включая трубы, электропроводку и системы пожарного оповещения. Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории.

После завершения ремонта лицей получит современную мебель и оборудование для учебных классов, пищеблока, спортивного и актового залов, что сделает образовательное пространство более комфортным и функциональным для учеников и педагогов.

Завершить работы планируется к 1 сентября следующего года.