Корпус лицея № 10 в Клину капитально отремонтируют к сентябрю

Корпус лицея № 10 имени Дмитрия Менделеева в Клину капитально отремонтируют. Там приведут в порядок фасады, кровлю, заменят все окна и двери, а также проведут благоустройство территории. Завершить работы планируют к сентябрю.

Подрядчик уже наполовину завершить завершит демонтажные работы и скоро приступит к отделке, рассказали в региональном Минстрое.

Площадь здания 1962 года постройки составляет 4,1 тысячи квадратных метров. Там отремонтируют кровлю, фасады и входную группу, установят новые окна и двери. В помещениях проведут отделку, а территорию благоустроят.

Также по проекту в здании заменят коммуникации и систему пожарного оповещения. Новый облик получат учебные классы, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках «Молодежь и дети».