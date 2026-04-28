Корпус лицея на улице Гагарина в Протвине отремонтируют к 1 сентября

В Протвине продолжается капитальное обновление второго корпуса лицея на улице Гагарина. Основные работы внутри здания уже завершены, и подрядчик приступил к оформлению фасадов и благоустройству прилегающей территории.

Работы закончат к 1 сентября.

Параллельно с технической частью в здании формируют особое образовательное пространство: художественное оформление выполняет мастерская Алексея Шилова. Концепция объединяет научное наследие города и историю учебного заведения.

На внешних стенах столовой появились изображения выдающихся ученых — Андрея Сахарова, Юрия Прокошкина, Романа Суляева и Владимира Котова, а также символика Института физики высоких энергий, с которым тесно связана история Протвина.

Внутренние пространства отсылают уже к самому лицею: на стенах увековечены его руководители — М.В. Несмелов и Г.П. Пекарчук, а композицию дополняет герб города. Художественный замысел включает и образ сада — деревья, изображенные на переднем плане, символизируют преемственность поколений учеников.

Тематика науки продолжается и в оформлении лестниц и ниш: там представлены портреты известных физиков — А.В. Теплякова, А.А. Логунова, В.Е. Балакина и Л.Д. Соловьева, а также визуальные элементы, отсылающие к их научным достижениям.

Обновленное здание станет не только современным учебным пространством, но и своеобразной визуальной летописью науки и города.