Корпус колледжа в Мытищах капитально отремонтируют к декабрю | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 17:36 Корпус колледжа в Мытищах капитально отремонтируют к декабрю Минстрой МО

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Учебный корпус ГБПОУ капитально отремонтируют в Мытищах. Здание расположено на улице Силикатная, там обновят фасад, кровлю, коммуникации и проведут другие работы.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, в здании обновят фасад, кровлю, коммуникации, сантехнику, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят территорию. В колледже появится новая техника и мебель.

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«На площадке начались работы по демонтажу внутренних конструкций, дверных и оконных блоков, отопительной системы. Ведется обустройство мест складирования материалов», — добавили в ведомстве.

Площадь здания превышает 3,4 тысячи квадратных метров. Работы планируют завершить к декабрю.

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