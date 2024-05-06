Корпус колледжа в Мытищах капитально отремонтируют к декабрю | 360°

06 мая 2024, 17:36
Корпус колледжа в Мытищах капитально отремонтируют к декабрю
Учебный корпус ГБПОУ капитально отремонтируют в Мытищах. Здание расположено на улице Силикатная, там обновят фасад, кровлю, коммуникации и проведут другие работы.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, в здании обновят фасад, кровлю, коммуникации, сантехнику, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят территорию. В колледже появится новая техника и мебель.
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«На площадке начались работы по демонтажу внутренних конструкций, дверных и оконных блоков, отопительной системы. Ведется обустройство мест складирования материалов», — добавили в ведомстве.
Площадь здания превышает 3,4 тысячи квадратных метров. Работы планируют завершить к декабрю.
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Ремонтные работы
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