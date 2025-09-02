Корпус гимназии № 23 открыли после капитального ремонта в Химках

1 сентября в Химках состоялось торжественное открытие одного из корпусов гимназии № 23 после комплексного капитального ремонта. В школе сформирован математический класс, где ребята смогут углубленно изучать предмет с первых лет обучения.

В обновленном здании, где теперь созданы все условия для комфортного обучения, будут заниматься 250 учеников начальных классов.

Работы затронули все ключевые элементы здания: полностью обновлен фасад и кровля, заменены инженерные сети, окна и двери, установлена современная сантехника. Особое внимание уделили благоустройству территории и созданию удобной входной группы. Внутри корпуса оборудовали просторные гардеробы, уютные рекреационные зоны для отдыха и общения, а также светлые учебные классы.

«После обновления здания созданы комфортные условия для плавного перехода детей от дошкольного к начальному образованию. В отремонтированных классах стало светлее, теплее и удобнее, что способствует повышению качества обучения», — рассказала лидер Движения общественной поддержки и директор гимназии № 23 Олеся Климачева.

На церемонии открытия присутствовали депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров.

В тот же день в округе открыли новый детский сад на 350 мест в деревне Юрлово — первый в ЖК «Пятницкие Луга». Трехэтажное здание с 14 группами стало частью образовательного комплекса школы № 19.