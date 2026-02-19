Корпус Дрезненской средней школы № 1 капитально отремонтируют в этом году

Капитальный ремонт второго корпуса Дрезненской средней школы № 1 продолжается. Его откроют после обновления уже в этом году.

Готовность объекта уже достигла 35%, рассказали в областном Минстрое.

«В настоящее время на площадке работают 40 человек, две единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, также осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций», — рассказали в ведомстве.

В здании обновят оборудование, приведут в порядок фасад и кровлю, проведут отделку помещений, заменят коммуникации, сантехнику, окна и двери. На территории пройдет благоустройство.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».