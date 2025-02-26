Корпус Демиховского лицея в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю

Второй корпус Демиховского лицея продолжают капитально ремонтировать в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить к сентябрю.

Ремонт корпуса лицея на Заводской улице в деревне Демихово уже выполнили на 20%, рассказали в региональном Минстрое. Специалисты поставили задачу сохранить архитектурный стиль здания. Его оформление будет перекликаться с Домом культуры.

«На объекте, общей площадью более 1400 квадратных метров, завершаются демонтажные работы, ведется установка лесов под устройство фасада, установка стеклопакетов, предчистовая отделка помещений», — уточнили в ведомстве.

В здании обновят фасад и кровлю, обустроят входные группы, заменят коммуникации и проведут отделку помещений. На территории запланировали благоустройство.