Корпус «Б» поликлиники для взрослых в Талдоме капитально отремонтировали

В Талдомском городском округе завершили основной этап капитального ремонта корпуса «Б» взрослой поликлиники. Обновленное здание уже передали медицинскому учреждению для подготовки к началу работы.

Модернизацию объекта проводили в рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту социальной инфраструктуры, а также в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Во время капитального ремонта строители полностью обновили кровлю и фасад здания, выполнили перепланировку внутренних помещений, заменили инженерные сети и смонтировали современные системы вентиляции и кондиционирования.

Для удобства пациентов и сотрудников между двумя корпусами поликлиники возвели крытый переход, обеспечивающий комфортное перемещение независимо от погодных условий. Кроме того, помещения оснастили новой мебелью.

После завершения всех подготовительных мероприятий в отремонтированном корпусе начнут работать дневной стационар, в состав которого войдут отделения онкологического и акушерско-гинекологического профилей, а также женская консультация, стоматологическое отделение и процедурные кабинеты.

Обновление здания позволит создать более современные и комфортные условия для оказания медицинской помощи жителям Талдомского городского округа.