Корпорация развития Подмосковья привлекла более 42 миллиардов рублей с января

Корпорация развития Московской области привлекла в регион 16 новых инвесторов, а реализация их проектов позволила создать свыше 1,5 тысячи рабочих мест. При этом, общий объем инвестиций составил 42,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем привлеченных инвестиций с начала 2024 года на 55% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«На текущий момент в проработке КРМО находятся еще 365 инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 360 миллиардов рублей», — уточнила Зиновьева.

Это проекты, в том числе, в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, станкостроения, радиоэлектронной промышленности, металлообработки. Например, компания «Моторъ» будет производить салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей, а компания «Механика» запустит производство по восстановлению двигателей автомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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