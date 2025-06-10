Корпоративный турнир по футболу ко Дню России прошел во Фрязине

Соревнования состоялись в День наукоградов. В турнире участвовали представители ведущих предприятий Фрязина.

Футбольные матчи дали сотрудникам компаний наукограда возможность выйти за рамки рабочих процессов, проявить себя в динамичной борьбе и доказать, что здоровая конкуренция только укрепляет корпоративный дух. Организаторы турнира уверены, что спорт объединяет, вдохновляет и создает командную атмосферу, которая очень важна как на поле, так и в работе.

Победу одержала команда «Исток-П», представлявшая научно-производственное предприятие «Исток» имени Шокина. Еще один коллектив этой компании «Исток-Н» стал бронзовым призером. Серебряная награда досталась футболистам ООО «VPG Laserone».

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев поблагодарил участников соревнований за большой вклад в развитие спортивных инициатив. «Ваше участие — это не просто игра, а проявление социальной ответственности и заботы о коллективе», — подчеркнул руководитель муниципалитета.