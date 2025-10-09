Корова-рекордсменка из Воскресенска стала звездой всероссийской выставки

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» открылась в Москве 8 октября. Племенное хозяйство «Воскресенское» представило на мероприятии цифровую копию самой продуктивной коровы России по кличке Шабера.

Корова голштинской породы не смогла лично отправиться на выставку: находится на седьмом месяце беременности. Ее рекордный показатель составляет почти 23 тонны молока за 305 дней первой лактации, что является самым высоким надоем в стране.

Животное отличается также выдающимся экстерьером и получило от специалистов высокую оценку в 87-88 баллов за свою красоту. Необычную кличку корове дали при рождении. Чтобы помочь ей появиться на свет, специалисты использовали родовспомогательный прибор — экстрактор, деталь которого называют шаберой.

В АО «Воскресенское» выведена целая династия высокопродуктивных коров. Вместе с Шаберой в стаде содержатся ее бабушка Широта, мать Шифровочка и дочь Шакира.

Шабера участвовала не в одной выставке. По словам главного зоотехника АО «Воскресенское» Николая Пермякова, у животного даже проявилась звездная болезнь — оно любит позировать для фотографий и привлекать внимание людей.