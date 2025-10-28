Короткометражный фильм о Великой Отечественной войне сняли в Подмосковье

В Подмосковье завершились съемки короткометражного фильма о Великой Отечественной войне, сценарий к которому написали школьники. Главными героями стали дети — юные куряне, которым пришлось столкнуться с войной уже в наши дни.

«Основной нашей идеей было обсудить со зрителем сложнейший вопрос украденного детства. Для меня этот проект — не просто кино, а возможность показать, что патриотическое воспитание может быть живым и творческим. Когда дети сами пишут, снимают, проживают историю, они начинают осознавать, что такое честь, память, Родина. Таких детей должно становиться все больше, ведь именно они — будущее нашей страны», — отметил Кончаловский.

На съемочной площадке трудились 16 школьников, которых познакомили с процессом создания кино. Ребята попробовали себя в роли гримеров, осветителей, звукооператоров и ассистентов режиссера. Идея фильма появилась летом, когда школьники участвовали в конкурсе сценариев в детских лагерях. Лучшие работы объединили в один сюжет, чтобы показать, как молодое поколение видит и чувствует тему войны.

Съемки проходили в «Кинодеревне» музея-заповедника «Горки Ленинские». Фильм стал итогом конкурса «Победа. Глазами молодых» в год 80-летия Победы. Вскоре среди школьников Подмосковья объявят конкурс на лучшее название картины. Победитель получит приглашение на премьеру и возможность лично познакомиться с творческой командой.