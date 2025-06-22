Короткая ночь 22 июня оказалась самой холодной в Подмосковье за месяц

В самую короткую ночь в этом году Подмосковье настигло похолодание. В Егорьевске и Павловском Посаде столбики термометров опускались до пяти градусов.

Рекорд зафиксировали в поселке Черусти городского округа Шатура. Там наблюдали +2,7 градуса темпа.

В столице же температура понизилась не так сильно — до 7,9 градуса.

Синоптики не прогнозируют дальнейшего похолодания, но и жары тоже не ждут. По их предположениям в понедельник и вторник температура воздуха будет находиться около 20 градусов.

Ранее эксперты 360.ru предупредили жителей Московского региона об аномально холодном лете.